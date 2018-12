Fietsers omzeilen massaal afzetting Halsterseweg

Woensd­recht wil niet dat kinderen in containers vallen, milieu­parkjes pas in 2019 open

30 november HOOGERHEIDE - De elf nieuwe, ondergrondse milieuparkjes in de gemeente Woensdrecht gaan niet zoals gepland deze week open, maar pas in maart 2019. Reden is dat er onlangs in Bergen op Zoom een kind in een plasticcontainer viel.