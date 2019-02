Fietsers negeren afzetting Halsterseweg: ‘Gevaarlijk én echt niet sneller’

Deze jongen knipte zijn haar af voor de klas tijdens zijn spreek­beurt

10:38 HALSTEREN - Doodse stilte in groep 7 van basisschool de Biezenhof als kapster Lotty de schaar in de lange vlecht van Raff Martijn (10) zet. Raff moet er wel even van slikken. In een keer is zijn haar dertig centimeter korter. Hij heeft het tweeënhalf jaar laten groeien om het te doneren aan Stichting Haarwensen.