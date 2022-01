Fietser zwaargewond bij botsing met auto, automobilist te veel alcohol gedronken

Nan is 94, maar naait nog haar eigen kleding: ‘Ik ga het wel wat rustiger aan doen’

BERGEN OP ZOOM - Nan den Ronden-Hermes is 94, maar achter de geraniums zitten is niks voor haar. Ze naait haar eigen kleding (en voor anderen), wandelt regelmatig en zingt in een koor. ,,Mijn geheim? Humor. Ik zit zelden in de put.”

14 januari