Woensdrecht moet meer promotie maken voor star­ter­s­le­nin­gen

16:28 HOOGERHEIDE - De gemeente Woensdrecht moet meer promotie maken voor startersleningen. Die opdracht kreeg wethouder Jeffrey van Agtmaal dinsdagavond mee in de opinieraadsvergadering ruimte. De raad heeft in juli gevraagd om een nieuw budget van twee ton voor startersleningen, nadat het vorige budget was uitgeput. Dat budget is vanaf nu beschikbaar.