Fietser (78) overleden na aanrijding met lijnbus in Steenbergen

Voor nieuw brugdek Haring­vliet­brug ‘elke week alleen al zo’n 2500 uur aan laswerk’

In twee enorme productiehallen in Krimpen aan den IJssel maakt Rijkswaterstaat de nieuwe brugklep van de Haringvlietbrug. Deze bestaat uit drie stalen delen: het rijdek, de staartstukken en de ballastkist. Het rijdek, waarover straks het verkeer rijdt, is 26 meter breed, 38 meter lang en weegt 700.000 kilo.

29 december