Fietsendief in Bergen op Zoom blijkt ook gestolen sieraden op zak te hebben en fietst in handen van politie

Water­schans, van verloren hoek tot pronkstuk

5 mei BERGEN OP ZOOM - Waterschans. Zuydtschans. Ooit een verloren hoek. Rommelige aanblik. Troep. Onkruid. De herinnering aan wat was: de ingang van de haven. Kop van 't Hoofd. Oesterkwekerijen. Kreeft. Niemand die ooit zou zeggen: dit is het oudste verdedigingswerk van de vesting Bergen op Zoom. En toch is dat zo.