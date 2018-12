Fietsen mag in Bergen op Zoom vanaf 1 februari

BERGEN OP ZOOM - Vrij baan voor fietsers in het voetgangersgebied in het centrum van Bergen op Zoom. Vanaf 1 februari volgend jaar. Bij wijze van proef. Tot 1 juli. Om uit te proberen of dit werkt.

Dat is wat de gemeente Bergen op Zoom volgend jaar van plan is. Rond dit plan komt een uitgebreide voorlichtingscampagne. Om fietsers en voetgangers erop te wijzen dat fietsen is toegestaan.

Fortuinstraat

Het experiment volgt in feite de praktijk. Veel fietsers trekken zich niets aan van het voetgangersgebied en peddelen rustig van winkel naar winkel, van winkelstraat naar winkelstraat. Als het niet al te druk is met voetgangers hebben ze alle ruimte. Is het druk dan gaat fietsen stapvoets. Of uiteindelijk toch met de fiets aan de hand. Dat wijst zich vanzelf uit.

Een enkeling stapt altijd keurig af. En wandelt door het voetgangersgebied. Maar het is de uitzondering.

Ook is er soms sprake van een verwarrende situatie. Fietsen door de Fortuinstraat bijvoorbeeld. Het mag niet. Maar deze straat ligt wel op de belangrijke noord-zuidfietsroute.

Meepraten

En daarom wil de gemeente uitproberen of het goed is dat fietsen gewoon altijd toe te staan in alle straten die tot het voetgangersgebied horen. Maar doet dat bepaald niet alleen. Iedereen die ook maar enigszins met dit onderwerp van doen heeft, mag meepraten: bewoners, winkeliers, bedrijven, organisaties als de actieve plaatselijke afdeling Fietsersbond. Niet een keer, nee er zijn ettelijke bijeenkomsten gepland tijdens de maanden van de proef.

Die pilot staat niet op zich. Wethouder Patrick van der Velden heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen naar alles te kijken wat met verkeer in de binnenstad heeft te maken. Dus ook naar het laden en lossen, naar het autoverkeer. Want de Bergse binnenstad is alleen ‘s middags en tijdens koopavonden en -zondagen het domein van de voetganger.

Zonder auto's

Want het ideale plaatje is: altijd voetgangersgebied. Waar de auto zo af en toe te gast is. Zoals ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Den Bosch al het geval is. En dat wordt in de gesprekken in de eerste helft van 2019 betrokken. Om ‘een gedegen afweging te maken’, aldus Van der Velden in een schrijven aan de gemeenteraad over de pilot fietsen in het voetgangersgebied.