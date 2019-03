Fietsen in centrum van Bergen op Zoom? Dat mag vanaf nu

BERGEN OP ZOOM - Wat in feite al veel gebeurde, mag vanaf nu ook: het is vanaf nu toegestaan om te fietsen in het centrum van de binnenstad in Bergen op Zoom. Ook tussen 12.00 en 17.00 uur dus, als het gebied eigenlijk alleen voor voetgangers is.

Het gaat om een pilotproject dat vier maanden duurt. Woensdagmiddag is de aftrap gegeven door onder andere wethouder Patrick van der Velden. De komende tijd volgt er een voorlichtingscampagne: de gemeente gaat onder andere posters ophangen en flyeren.

Gezond verstand

Dat fietsen in de binnenstad nu wordt toegestaan, is in opdracht van de gemeenteraad. Maarten van ‘t Hof van de VVD vertelde gisteren dat de raadsleden een paar jaar geleden in Den Bosch zijn geweest om te kijken hoe het in de praktijk werkt. ,,En dat gaat daar zonder problemen. Ik begrijp dat mensen denken: moet het nu? Gaat het wel werken? Wij moeten bewijzen dat het kan.” Daarvoor is alleen gezond verstand voor nodig, zegt hij. ,,Afstappen als het te druk is in de stad en niet te hard fietsen. Je moet je realiseren dat je te gast bent in het voetgangersgebied.”

Het idee achter de proef is dat de binnenstad nu makkelijker bereikbaar is. De Fietsersbond is voorzichtig optimistisch, vertelt voorzitter Piet Bruys. ,,Fietsers en voetgangers moeten de straat met elkaar delen en dus moeten ze rekening houden. Dat is niet altijd even makkelijk.” Hij verwijst ook naar ouderen of mensen met een beperking, bijvoorbeeld slechtzienden. Voor hen kan deze nieuwe situatie best spannend zijn. ,,Als je het goed wil doen, moet je samen goede afspraken maken om een goede balans te vinden.”

Het fietsen is niet altijd toegestaan: tijdens de weekmarkt moeten fietsers wel afstappen en ook tijdens evenementen is het niet de bedoeling dat fietsers door de binnenstad razen.

Evaluatie

De proef duurt tot 1 juli. Daarvoor al gaat de gemeente Bergen op Zoom het evalueren, vertelt projectleider Remko van der Borght. ,,We willen daarbij iedereen die gebruik maakt van de binnenstad benaderen: winkelend publiek, fietsers, ondernemers en bewoners. Daarbij houden we ook rekening met de locatie. ‘t Vierkantje is bijvoorbeeld veel smaller dan bijvoorbeeld de Zuivelstraat. Dat speelt mee.”