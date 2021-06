Fietsen en wandelen in Dinteloord om geld voor onderzoek naar kanker te verzamelen

Steenber­gen lijkt 5 ton in de plus te staan, maar ‘snoept’ ook flink uit spaarpot­ten: ‘Misleidend’

8 juni STEENBERGEN - Misleidend. Zo noemt inspreker Toon van der Wegen de communicatie over de gemeentelijke financiën van de gemeente Steenbergen. De jaarrekening van 2020 mag dan wel met 5 ton in de plus eindigen, tegelijkertijd is de spaarpot met 1,9 miljoen geslonken.