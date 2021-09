Fietsen als verzet tegen kerncentrales

INTERVIEW De droom van veel mannen, een eigen Rolls Royce, kwam uit voor Pierre Dietvorst

14 september BERGEN OP ZOOM - Bergenaar Pierre Dietvorst is altijd een beetje kind gebleven. Als hij niet met zijn treintjes 'speelt’, dan is hij wel chauffeur van ‘Lady Penelope’ uit de legendarische jaren zestig poppenserie Thunderbirds. ,,Het is gezond om af en toe het kind in jezelf te onderhouden.”