Festival Dance Boulevard stopt na elf jaar

Dance Boulevard begon elf jaar geleden op de Boulevard in Bergen op Zoom. Een paar jaar geleden verhuisde het festival naar het terrein op de Wouwse Tol. ,,We konden op de Boulevard niet meer groeien en variëren”, zegt organisator Jan de Viet. Dat het festival niet meer terugkeert, heeft geen eenduidige reden, geeft hij aan. ,,We hebben van alles gedaan in die elf jaar. Het ontgroeide ons een beetje. En elf jaar is een mooi Bergs nummer om te stoppen.”

In die elf jaar tijd is de festivalmarkt veranderd. ,,Er zijn tegenwoordig heel veel dancefestivals, dat is veel concurrentie voor ons. Dance Boulevard was altijd bewust een allround festival. We wilden iedereen bedienen. Misschien werd het daarom te breed.”

Trouwe bezoekers

De mannen achter Focus Events, naast De Viet ook René Hopmans en Jeroen Bogers, beseffen dat het stoppen van Dance Boulevard mensen pijn kan doen. ,,Er zijn mensen die trouw tien of elf jaar kwamen. We hebben het festival zien groeien, mooier zien worden en dan is dit een lastig besluit”, zegt Hopmans.

De Viet: ,,Als evenementenbureau willen we trends naar de regio brengen. We zien we de laatste tijd steeds vaker indoorfestival die overdag plaatsvinden. Iets wat je hier in West-Brabant nog niet veel ziet en juist daar willen we op inspelen.”

‘Oude Liefde Roest niet’ vindt plaats op 20 april in Roosendaal. De Viet: ,,We keren terug naar onze oude liefde: een dancefestival. Daar is uiteindelijk Dance Boulevard begonnen en dat komt terug in het nieuwe concept. Omdat het een indoorfestival overdag is, kun je feesten als vroeger maar ben je op maandag wel fit.”

Droomlocatie

Er komen drie area’s tijdens het festival, waar artiesten als Pat B, Deepack, The Prophet, Zany en Nosferatu zullen optreden. De stap naar het nieuwe festival namen de mannen direct, omdat ze een droomlocatie tegenkwamen. Oude Liefde Roest niet vindt plaats in een oude loods op de Oostelijke Havendijk in Roosendaal, direct aan het station. Bogers: ,,Het begin van onze stapperiode is echt de fundering van dit feest. Met je vrienden ging je naar discotheken als Castel, Highstreet en Complex waar jump, early hardcore en hardstyle werd gedraaid.”