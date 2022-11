Femke is finaliste Miss Beauty of Noord-Brabant: ‘Ik wil aandacht vragen voor mentale gezondheid’

Met ‘trillende vingers’ bieden op schilderij: ‘Prachtige aanwinst’ voor Markiezen­hof Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Hij staat er zelfverzekerd bij, de linkerhand in de zij en de toeschouwer aankijkend. Militair gouverneur Louis de la Kethulle is terug in Bergen op Zoom, als schilderij dat wordt toegeschreven aan een navolger van de Utrechtse portretschilder Paulus Moreelse. Aangekocht door de Vrienden van het Markiezenhof en zondagochtend in een volle Hofzaal uit de bijbehorende kist bevrijd.

