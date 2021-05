Felle discussie rond Auvergnepolder: ‘Te weinig regie gemeente, strategie Dorpsraad onhandig’

Dat stelt Bert van ‘t Laar, die eerder met een bewonersgroep ijverde tegen hoge windmolens in de polder en vóór snelheidsremmers op de Tholenseweg. Nu mengt hij zich in de verhitte discussie die de Dorpsraad ontketende met het plan om de groenstrook bij Sabic te verplaatsen en daar bedrijvigheid toe te staan. Omdat die ontwikkeling er wellicht toch komt, wil de Dorpsraad met zo’n ‘vlucht vooruit’ sturing geven en het hart van de polder vrijhouden.

,,Er woedt al 25 jaar discussie over de Auvergnepolder, van bedrijvigheid tot en met stupiditeiten als de Floriade", reageert Van ‘t Laar. ,,De Dorpsraad is echter altijd mordicus tegen aantasting van de polder geweest. Dus wat zijn nu de nieuwe feiten waardoor ze van hun geloof vallen en een bedrijventerrein op een presenteerblaadje aanbieden? Dat is strategisch onverstandig.”

Behoefte bedrijfsgrond

Dat in de Bergse politiek steeds meer stemmen opgaan voor bedrijvigheid in de polder, vindt Van ‘t Laar geen sterk argument. ,,De raad gaf het college opdracht ernaar te kijken, maar er ligt nog lang geen uitgekristalliseerd plan met eisen over wat er kan en mag. Ook is de behoefte aan extra bedrijfsgrond nog niet overtuigend aangetoond. De Dorpsraad loopt voor de muziek uit. Dat heb ik hen ook geschreven.”

In de opzet om ‘iedereen wakker te schudden’ en discussie los te maken is de Dorpsraad in elk geval wel geslaagd. ,,Vanuit onze bewonersgroep en de rest van het dorp komen reacties. Prima dat de Dorpsraad die verzamelt”, stelt Van ‘t Laar.

Groen bij Sabic

,,Maar zelf opperen om het groen bij Sabic, dat licht- en geluidhinder beperkt, te kappen voor bedrijvigheid, is niet handig. In het HAS-rapport, waar al bewoners voor gehoord zijn, wordt ook de noordkant van de Eendrachtweg, bij de A4, genoemd. Al zeg ik niet dat die locatie ideaal is. Iedereen kan wel een plek aanwijzen, maar je kunt beter reageren op feiten.”

De prominente polderbewoner wil juist praten over meer voldragen plannen in plaats van suggesties. Temeer omdat alle ophef en emotie over een mogelijk bedrijventerrein nu dwars door de omgevingsdialoog heen loopt die Tennet met inwoners voert over een nieuw hoogspanningsstation van 12 hectare in de polder.

Opgave voor windenergie

,,En dan ligt er nog de opgave vanuit de Regionale Energie Strategie om als gemeente tot 2030 het tienvoudige te doen qua windenergie. Vanwege die veelheid van factoren en belangen in één en hetzelfde gebied zou de gemeente zelf meer regie moeten pakken, in plaats van alles over te laten aan ‘het veld’.”

Van ‘t Laar adviseert de Dorpsraad, die donderdag met het Bergse college praat, om eerst de Tennet-locatie af te wachten en daarna pas met een standpunt te komen over mogelijke bedrijvigheid in de polder, gebaseerd op onderbouwde voorstellen.