Feestje voor Huijbergse club: Vivoo viert 75 jaar voetbal en gezelligheid

HUIJBERGEN - Vivoo staat voor ‘Voetbal Is Voor Ons Ontspanning’ en dat is na 75 jaar nog steeds zo. ,,Onze leden houden van een lekker potje voetbal en gezelligheid”, vertelt Robbert Klaassen, de huidige voorzitter van de jubilerende Huijbergse voetbalvereniging.

Na de barre oorlogsjaren vond een aantal jonge Huijbergenaren het de hoogste tijd voor ontspanning in het dorp en richtten zij de voetbalvereniging met de naam Vivoo op. Huijbergenaar J. Backx had een braakliggend terrein langs de Bergsestraat en verhuurde dit voor 50 gulden per jaar aan Vivoo. Op die locatie speelt Vivoo nog steeds.

Op de fiets heen en terug

Quote In 1982 opende burgemees­ter Ed van Dommelen officieel het eigen clubgebouw De eerste trainer was Huijbergenaar Kees Luijks. Hij werd in 1950 opgevolgd door een marechaussee die gelegerd was op vliegveld Woensdrecht. Hij beschikte niet over vervoer maar Piet Otto, voetballer bij het eerste elftal, bood aan om de trainer met de fiets op te halen en weer terug te brengen.



Het clublokaal en de kleedlokalen van Vivoo waren gevestigd in café de Eendracht van Sjors Goossens tegenover het Vivoo-terrein. Toch wilde Vivoo graag haar eigen kleedlokalen en een kantine. In 1982 was het dan eindelijk zover. Burgemeester Ed van Dommelen opende officieel het eigen clubgebouw.

Van promotie naar degradatie

Vivoo kende vele ups en downs. Na een promotie volgde steevast een degradatie, maar de club worstelde zich telkens weer terug naar boven. In 1997 ging het echter heel hard bergafwaarts met de senioren. Er kon amper nog een seniorenelftal op de been worden gebracht en er was zelfs even sprake om de seniorenafdeling op te heffen.

De redding kwam letterlijk en figuurlijk uit een vreemde hoek. In Huijbergen werd een asielzoekerscentrum gevestigd en Vivoo-bestuurlid Hans Becht kwam op het lumineuze idee om een ledenwervingsactie te houden in het AZC. Dit leverde meteen 15 nieuwe leden op met een grote diversiteit aan nationaliteiten.

Quote Sindsdien hebben we geen diepe dalen meer gekend en is ons ledenaan­tal bij de senioren en de jeugd constant Robbert Klaassen

Cameraploeg op bezoek

De nationale media stortte zich op het internationale Vivoo en met regelmaat kwam een cameraploeg een kijkje nemen bij Vivoo. De club was ineens weer springlevend. Klaassen zegt dat de asielzoekers Vivoo hebben gered. ,,Sindsdien hebben we geen diepe dalen meer gekend en is ons ledenaantal bij de senioren en de jeugd constant.’’

Vivoo beschikt momenteel over 6 seniorenelftallen, waaronder twee dameselftallen, en 6 jeugdteams. Vooral het dameselftal is een paradepaardje van Vivoo. De dames spelen al vele jaren in de tweede of derde afdeling en is daarmee het hoogst spelende dameselftal in de regio.

Vivoo had graag het jubileum gevierd met een uitbreiding van het sportpark. ,,Door het groot aantal teams hebben we te weinig velden”, zegt Klaassen. Vivoo is al jaren met de gemeente in overleg over uitbreiding maar dit blijkt een lastige puzzel. Hoe het jubileum wordt gevierd weet Klaassen nog niet. Hij zegt alvast dat het een bescheiden intern feestje zal worden.