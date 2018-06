Feestelijke intocht rolstoelers driedaagse Hoogerheide

Terwijl Hoogerheide in ban is van het Nederlands kampioenschap wielrennen en alle aandacht daar de komende dagen op gericht is, was er gisteravond ook tijd om minder bekende mensen te huldigen. Het waren de 35 deelnemers aan de rolstoeldriedaagse, die was georganiseerd door de Activiteitencommissie van woonzorgcentrum Heideduin.