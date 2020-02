Feestelijke afsluiting van Vastenavend in Stoelemat

BERGEN OP ZOOM - De traditionele Sluiting van de Vastenavend stond dinsdag natuurlijk in het teken van d’n Òòg’eid. Na veertien jaar regeren nam prins Nilles III afscheid. Zijn laatste Vastenavend dweilde hij zijn neus achterna, maar na het vallen van de kraai was hij prins-af. Zijn afscheid ging uiteraard gepaard met lofuitingen en andere complimenten. Maar er was tijdens de Sluiting ook aandacht voor anderen.

De nar zong een liedje voor d’n Òòg’eid, in een stampvolle Stoelemat. ‘Me zwaai’n me mekaar nog een keer naar Nilles’. Met het duimpje aan de neus natuurlijk. En op de melody van The Pianoman van Billy Joel zong Steketee de prins ook toe. Een gevoelige medley: ‘Maar Nilles, gij was toch mijn leutkompas? Gij was een voorbeeld voor mij.’

Weinig ellende door leut

Vier dagen regeerde de leut over Krabbegat. En dat had gevolgen, merkte voorzitter Bas van Oevelen van de Stichting Vastenavend die de Sluiting aan elkaar praatte. ,,Ik heb de afgelopen dagen weinig ellende in de kranten gezien.” Het was een knipoog naar een bijzonder optreden dat volgde: een liedje gezongen door burgemeester Frank Petter en de wethouders Andrew Harijgens, Patrick van der Velden en Barry Jacobs. Een optreden dat de volle zaal merkbaar verraste. Volgens Van Oevelen was het een unicum. De politici zongen een liedje over de politiek, met een luchtige toon. Ze laten zich niet kennen, lieten ze de Krabben weten.

Het was een feestelijke bijeenkomst in de Stoelemat, waar heel veel mensen die een bijdrage leveren aan het grootste evenement van Bergen op Zoom nog eens extra in het zonnetje werden gezet. De mannen en vrouwen van de ICB bijvoorbeeld, die al 22, 33 of zelfs 44 jaar langs de deuren gaan om geld in te zamelen voor de Stichting. Maar ook de winnaars van de stééngoeie dweilen mochten nog even op het podium komen: dat zijn de Krabben die tijdens de dweilavond de leukste acts hadden. Met masker op natuurlijk, dus het bleef een mysterie wie al die mensen zijn.

Goed weer

Ook was er aandacht voor het gilde van de Blauwe Schuit, dat een belangrijke rol heeft tijdens de Vastenavend. Kapitein Flores Remijn en Stephanie Franken worden 30 en nemen dus afscheid. Ze kregen een schild van Van Oevelen om een blijvende en tastbare herinnering te houden aan hun jaren bij het gilde.