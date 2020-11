Feestcomité voor oud en nieuw? Nee, maar jeugd Woensdrecht praat wel met politiek: ‘Ook jongeren lijden onder corona’

HOOGERHEIDE - Nee, een feestcommissie om toch oud en nieuw te vieren wordt het zeker niet. Maar de Woensdrechtse politiek gaat wel in gesprek met jongeren om te horen waar zij last van hebben in coronatijd. ,,Bij eenzaamheid wordt vaak aan ouderen gedacht, maar ook de jeugd lijdt eronder”, weet burgemeester Steven Adriaansen.

,,Jongeren hebben het lastig door corona. Uitgaan kan niet, ze raken hun bijbaantje in de horeca kwijt, veel sport gaat niet door en onderwijs is veelal digitaal. Zo missen ze sociale contacten en raken de uitlaatklep kwijt die ze nodig hebben. Dus is er ook vereenzaming onder de jeugd. Wij willen weten hoe het met hen gaat, wat er speelt”, stelt Adriaansen.

Quote Jongeren missen het uitgaan, sporten, hun bijbaantje en klasgeno­ten, ze raken hun uitlaat­klep kwijt Steven Adriaansen, burgemeester gemeente Woensdrecht

Onlangs pleitte voorzitter Hubert Bruls van het landelijk veiligheidsberaad voor kleinschalige activiteiten voor jongeren om de nieuwjaarsnacht veilig te houden.

Verwachtingen temperen

,,Wij horen graag waar de jeugd behoefte aan heeft, al wil ik wel de verwachting temperen dat er rond oud en nieuw van alles mogelijk wordt. De noodverordening laat weinig ruimte qua groepsgrootte, iets organiseren leidt tot een evenement, ook al is het klein. En evenementen zijn helaas nou eenmaal verboden. Hoe jammer ook, het wordt een saaie oud en nieuw”, verwacht Adriaansen.

,,Dus willen van jongeren zelf horen wat we wél voor hen kunnen doen. We komen we begin december, digitaal en deels fysiek bijeen met de jongerenraad, organisaties, jongerenwerkers en een jeugdagent”, somt de burgmeester op. ,,Het initiatief komt van de hele gemeenteraad, jonge raadsleden als Jeroen van der Ha, Laura de Waal, Thierry de Heer en Robbert-Jan Willeboordse zijn erbij betrokken.” Ook raadslid Marleen Michielsen, onderwijsmanager voor Curio, haakt aan.

Jongeren van 14 tot 25 jaar

Wethouder Lars van der Beek vult aan: ,,Iedereen nodigt vanuit zijn eigen netwerk een jongere uit van 14 tot 18 jaar, en eentje van 18 en 25 jaar, om een breed beeld te krijgen. Dus geen clubje volwassenen dat claimt te weten wat goed is, maar echt in gesprek met jongeren. We hebben ooit al eens een pizza-avond gehouden, dat leidde tot leuke, nuttige gesprekken.”

Quote Geen clubje volwassen dat claimt te weten wat goed is, nee, we gaan echt in gesprek met jongeren zelf Lars van der Beek, wethouder gemeente Woensdrecht

Gehoopt wordt op creatieve ideeën vanuit de jeugd over wat er rond oud en nieuw wél zou kunnen. ,,Dat willen we ondersteunen waar mogelijk”, verzekert Van der Beek. ,,Maar ik ga geen verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken. We zijn geen feestcommissie of organisatiebureau, maar nemen onze jongeren wel serieus en willen een luisterend oor bieden.”

Gewoon stress

De speelruimte is beperkt, erkent ook hij. ,,Helaas. Dus is elke goede suggestie welkom.” Van der Beek merkt thuis wat corona met de jeugd doet. ,,Mijn jongste is nog geen 18, mag één keer per week naar voetbaltraining, maar pas werd die ook afgelast. Dat geeft gewoon stress. Zo van: ‘Nou kan dit óók al niet’. Zo missen veel jongeren hun uitlaatklep.”