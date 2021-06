Feest: volgend jaar bestaat Steenbergen 750 jaar

STEENBERGEN - 2022 is een feestjaar jaar voor Steenbergen. 750 jaar geleden kwam de naam Steenbergen voor het eerst voor in een document waarin afspraken werden vastgelegd tussen Arnold van Leuven, heer van Breda, en zijn vrouw Isabella en enkele turfboeren.

En het is 25 jaar geleden dat Dinteloord, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen samen kwamen in de huidige gemeente Steenbergen. Alle informatie over het jubileumjaar is nu te vinden op een nieuwe website.

Stichting Jubileumjaar 2022 heeft de website gemaakt in samenwerking met webbureau Lyfter in Steenbergen. Sergei van het bureau vertelt dat hij een site heeft gemaakt op basis van het logo en huisstijl van het jubileumfeest, die voor iedereen toegankelijk moet zijn en vooral moet aanvoelen als een feestje.

Tijdlijn

Op steenbergen2022.nl staat informatie over het gevarieerde voorlopige activiteitenprogramma waar de afgelopen maanden in de hele gemeenschap hard aan is gewerkt. Maar ook over de historie van Steenbergen in een overzichtelijke tijdlijn.

Bezoekers maken ook kennis met Het Genootschap van de Meermin, zo’n veertig inwoners afkomstig uit alle kernen van Steenbergen, die zorgen voor het programma. Ook is er informatie te vinden over de verhalen over de rijke historie werden samenbracht en vereeuwigd in het indrukwekkende jubileumboek.

De komende maanden zal nieuwe informatie worden gedeeld op de website. Bijvoorbeeld over nieuwe aanmeldingen. Want bestaande evenementen die graag een verbinding leggen met het jubileumjaar 2022 kunnen zich nog steeds aanmelden. Daarnaast werkt het Genootschap van De Meermin nog hard aan de nu al bekende evenementen.