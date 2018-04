Feest rond tien jaar Veteranen Ontmoetingscentrum Bergen op Zoom

Helft van zwemleerlingen De Schelp stapt over naar De Melanen

12:30 BERGEN OP ZOOM - Pakweg de helft van het aantal kinderen dat zwemles volgde in het Bergse zwembad De Schelp is overgestapt naar buitenzwembad De Melanen in Halsteren. De rest lijkt uitgeweken naar binnenbad De Agger op Vrederust en De Stok in Roosendaal.