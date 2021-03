Feest met 50 jongeren in Huijbergen afgekapt: ‘Dit kon echt niet door de beugel’

Corona nekslag voor Blauwe Pauw en Volksabdij: ‘Een enorm verlies, dit was ons levenswerk’

23 februari OSSENDRECHT - De corona-lockdown is hotel De Volksabdij en restaurant De Blauwe Pauw in Ossendrecht fataal geworden. De familie Van Til heeft besloten om de deuren niet meer te openen. ,,Dit was ons levenswerk. Het voelt als een gigantisch verlies", zegt Jan van Til.