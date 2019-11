Feest bij Red Jackets Jazzband: ‘Je voelt de trillingen tot diep in je lijf’

De energie die vrijkomt

De Red Jackets Jazzband bestaat nu uit tien personen. Ben Spoor (34) trad met zijn sousafoon zeven jaar geleden toe. ,,Het is een gemêleerd gezelschap. Het jongste lid is 23 jaar, de senior 73. Leeftijd valt weg als we samen spelen. De energie die daarbij vrijkomt is voor mij de belangrijkste reden muziek te maken. Dat had ik vroeger in metalbandjes, dat voel ik nu ook in dit soort jazz. Ik kan niet zo goed tegen langzame, rustige muziek. Zo’n sousafoon zit helemaal om je heen. Je voelt de trillingen tot diep in je lijf.”