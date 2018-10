Fancy restaurant en cocktailbar in verpauperd pand Grote Markt Bergen op Zoom

column De Bergse Begrotings­show

10:00 Noteer allemaal in uw agenda, dinsdag 13 november 16.30 uur: De Bergse Begrotingsshow. Te zien in het stadhuis op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Een avondvullend programma met in de hoofdrol de gemeenteraad van het jubelstadje, plus het college van B en W.