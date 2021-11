Fan van Star Wars en Game of Thrones? In Antwerpen ontdek je de basis ervan dankzij deze Bergse

,,Het hele fantasy genre is erop geïnspireerd”, zegt Elisabeth de Bruijn. De Bergse postdoctoraal-onderzoekster, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, is als gastcurator medeverantwoordelijk voor de inrichting van ‘Helden in Harnas’, de expositie die nog tot eind januari is te bezoeken in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen.