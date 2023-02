Familie van Bergse Sabira woont in Turks rampgebied: ‘Ze zijn in leven, maar slapen in auto’s’

Verhitte Bergse raad om Parkkeetje: ‘Dit college, het voorgaande en de ambtenaren hebben gefaald’

BERGEN OP ZOOM - Is het Parkkeetje aan de Zuidzijde Zoom wel of geen monument. Daar moest de discussie in de raad donderdagavond eigenlijk over gaan. Maar het ontaardde in gebekvecht. ,,Dit college, het voorgaande en de ambtenaren hebben gefaald”, roept Louis van der Kallen met overslaande stem.

4 februari