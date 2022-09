Familie van Bergse (81) nam onderduikers in huis; ‘Mijn moeder liep biddend rond de tafel na een huiszoeking’

Staaldra­den herinneren Riena en Martin uit De Heen aan val door touw op nekhoogte: ‘Vreselijk’

Wat áls…? Riena Valkhoff moet er niet aan denken dat iemand zondag in volle vaart over het fietspad in Terneuzen was gereden, zonder dat twee gespannen staaldraden waren ontdekt. Zelf ging ze ooit onderuit door een touw, dat op nekhoogte was opgehangen. ,,Vreselijk. Je bent verdwaasd.”

9:39