Familie maakt zich grote zorgen om vermiste Ali Osman Aktaş (40) uit Halsteren

Zijn nichtje Lucinda Konings laat weten dat Aktaş in verwarde toestand de deur is uitgegaan. Volgens zijn vrouw heeft hij geen telefoon en pinpas bij, is hij te voet weggegaan en wilde hij de trein richting Zwolle pakken. De familie vermoedt dat hij nu in de buurt van Amsterdam is. Afgaande op de route die de trein vanuit Roosendaal richting Zwolle maakt, is hij misschien in Amersfoort overgestapt.