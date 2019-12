Familie en vrienden vermiste Max Meijer (23) delen foto jongeman uit in Antwerpen: ‘We vrezen het ergste’

Camerabeelden van pitazaak ‘Kababu’ in de Antwerpse Schippersstraat zijn voorlopig de laatste getuige van de 23-jarige Max Meijer. Daar at hij zondagochtend nog een pita nadat hij was uit geweest. Even later werd niks meer van hem vernomen. “Hij was een nachtje gaan stappen in Antwerpen met een vriend”, vertelt zus Amy. “Zijn auto stond vlakbij geparkeerd en daar zouden de twee elkaar terugvinden als ze elkaar uit het oog verloren. Zijn vriend heeft er twee uur gewacht, tot 8 uur ‘s ochtends ongeveer. Daarna is hij met een taxi naar huis vertrokken. Max zijn auto, een grijze Fiat Panda, is blijven staan. Ook zijn tas met kleren heeft hij nooit uit de auto gehaald.

Zus Amy maakt zich grote zorgen om haar “broertje”. Vandaag trok ze samen met hun moeder naar de politie. “De Antwerpse recherche neemt de verdwijning in ieder geval heel serieus. Daar zijn we blij om. We hopen dat we snel nieuws hebben.”

Volledig scherm Familie en vrienden hangen flyers op van de vermiste Max Meijer. © Jan Aelberts

Opsporingsbericht

De Antwerpse politie bevestigt dat er een onderzoek is ingesteld. “De precieze omstandigheden van de verdwijning worden onderzocht”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Eens bepaald is hoe verontrustend de zaak is, zal een officieel opsporingsbericht volgen.”

Daar wachtten familie en vrienden alvast niet op. Zij trokken dinsdagmiddag vanuit Nederland naar het Antwerpse schipperskwartier en deelden flyers uit met een foto op van de jongen. “We vrezen het ergste”, zegt tante Natasja. “We doen alles wat we kunnen. We delen flyers uit en vragen camerabeelden op. De laatste beelden die we gezien hebben van Max werden gemaakt in pitazaak Kababu. Daar heeft hij nog wat gegeten. Welke richting hij vervolgens uit gelopen is, weten we niet. We denken niet dat hij te veel gedronken had, hij zou met de auto naar huis rijden en drinkt dan enkel iets in het begin van de avond. Is hij in het water terecht gekomen en verdronken, we weten het niet.”

In de nacht van zijn verdwijning droeg Max een jeansbroek, beige schoenen van het merk Nike en een beige jas. Wie meer informatie heeft over Max kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800/30.300.

Volledig scherm Max Meijer. © RV/Jan Aelberts

Volledig scherm Max Meijer in de kleding die hij droeg op de avond dat hij ging stappen. © RV/Jan Aelberts