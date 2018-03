Fam. Boschman bloemen in Bergen op Zoom: 'We stoppen, het is mooi geweest'

BERGEN OP ZOOM - Pierre en Mieke Boschman hebben hun huis en bloemenwinkel op de hoek van de Gentiaanstraat en de Leeuwenbekstraat in Bergen op Zoom in de verkoop gezet. ,,Het is mooi geweest. De loop is eruit. Er is geen boterham in te verdienen.''

Pierre (70) is opgegroeid tussen de bloemen en planten. Zijn vader begon in 1936 als bloemenventer. Pierre: ,,Hij woonde toen in de Korenbeursstraat. Daarna had hij een winkel in de Moeregrebstraat en later in de Van de Rijtstraat. Het venten deed hij er toen nog steeds bij.''

Winkeltje

In 1954 verhuisde het gezin naar de Gentiaanstraat en verkocht vanuit huis bloemen en planten. Na enige tijd werd er een houten winkeltje aan de kant van de Leeuwenbekstraat toegevoegd, dat bijna veertig jaar geleden werd vervangen door een winkeltje van steen. Daarna is er niets meer aan veranderd. In 1983 zijn Pierre en Mieke in het ouderlijk huis gaan wonen. ,,Het besluit om te verhuizen hebben we al in januari 2016 genomen, maar pas in september vorig jaar zijn het woonhuis en het winkeltje in de verkoop gezet.''

Quote Het huis en de winkel staan in de verkoop Pierre Boschman

Sinds zijn 13de werkt Pierre, als jongste van het gezin, in de zaak. ,,Gageldonk-West was toen een gezellige volkswijk. We hadden zeer goede klandizie en maakten lange werkdagen. We zagen ook hoe de wijk veranderde. We konden steeds minder praatjes maken, omdat de nieuwe bewoners onze taal niet spraken. Het is een gezellige, multiculturele wijk geworden, maar veel mensen van buitenlandse komaf zijn niet zo geïnteresseerd in bloemen.''

Afwachten

Toen de woningen in de Lorkstraat werden gesloopt had daar, volgens Pierre, een winkelcentrum moeten komen met een grote supermarkt. ,,De grond heeft vijf jaar braak geleden. De plannen veranderden steeds. Het is nu afwachten wat er met winkelcentrum De Gentiaan gebeurt.''

Vijftig jaar lang stond Pierre elke donderdag op de weekmarkt. Toen die verhuisde naar de binnenstad is hij daarmee gestopt. Met Allerzielen staat hij nog met zijn bloemen bij de begraafplaats aan de Mastendreef.

Actief