Falco uit Hoogerheide gaat schaatsen om Keona meer lucht te geven

Historische strip zet Bergs Markiezenhof in de schijnwerpers

10:15 BERGEN OP ZOOM - Een spannende historische strip die lekker wegleest en vooral voor kinderen zeer te genieten is. Dat is een notendop Jakob en de Lakenschuilers, de strip die Wouter Goudswaard in opdracht van de jubilerende Stichting vrienden van het Markiezenhof in Bergen op Zoom heeft gemaakt.