Facilitair Bedrijf failliet, wethouder teleurgesteld

GP Van der Poel op duurzame toer, tegen afval en voedselver­spil­ling

17 januari Even wennen op de media- en sponsormeeting van de GP, die vrijdag weer neerstreek in Non Plus Ultra te Woensdrecht. Presentator Carl Huybrechts meldde dat het vertrouwde papieren persdossier verleden tijd is. ,,U krijgt het digitaal toegestuurd, de GP wil het milieu gaaf en rein houden.”