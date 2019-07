Facilitair Bedrijf Bergen op Zoom trekt stekker eruit

Dit kun je verwachten tijdens PopMonu­ment in Bergen op Zoom

14:27 BERGEN OP ZOOM - Het Bergse evenement PopMonument valt landelijk op. Na een aantal succesvolle edities denkt de organisatie dat het muziekfestijn in Bergen op Zoom potentie heeft om ook in andere steden plaats te vinden. ,,Je moet zo’n evenement niet in Amsterdam of Rotterdam organiseren, natuurlijk’', vindt Joep Gudde van Gebouw-T. ,,Daar gebeurt er al heel veel. Maar in steden die vergelijkbaar zijn met Bergen op Zoom kan het prima.”