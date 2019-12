Facilitair Bedrijf Bergen op Zoom sluit de deur voorgoed

Trots

,,Met trots voor wat we hebben bereikt draai ik de deur dicht”, aldus Huismans. Want het Facilitair Bedrijf zoals het was staat als een huis. Het ondersteunt verenigingen en evenementen, van tribune tot oefenruimte. Met het hoofdkantoor in Blokstallen 3. En in het Eventum oefen- en opslagruimtes. Plus een unieke samenwerking met de opleiding Zoomvliet Studio van Curio en ZuidWest TV. Huismans roemde vooral het feit dat in de voorbije hectische maanden waar lang onduidelijk was of en hoe het Facilitair Bedrijf niemand van de vrijwilligers afhaakte. ,,Ik bewonder jullie daarom enorm.”