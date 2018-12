Fabian kijkt een jaar lang uit naar de laatste dag

Honderd euro geeft minuut kijkplezier

Extra visite

Toen hij nog bij zijn ouders woonde, nodigden de buren extra visite uit vanwege de show die hij ieder jaar opvoert. Honderden, zo niet duizenden euro's gaan er de lucht in. Opmerkingen over geldverkwisting kent hij inmiddels wel. "Ach, iedereen heeft een hobby. Dit is de mijne, waar ik elk jaar met veel plezier naar toe leef."

Het afsteken doet Fabian niet alleen, maar samen met een vriend. Dit jaar in Halsteren. "We hebben zeker heel de avond nodig. Wat dat betreft is het jammer dat je niet voor zes uur mag beginnen. Gelukkig zien de weersvoorspellingen er gunstig uit. Dat is andere jaren wel anders geweest. Of het was mistig, of het regende. Hopelijk is het nu droog. Daar staat of valt een goede show bij."