Fabian Biondina en Veronique Hagenaars zijn de beste sporters van Bergen: ‘Kers op de taart’

BERGEN OP ZOOM - Fabian Biondina (21) en Veronique Hagenaars (24) werden vrijdagavond in theater De Maagd verkozen tot sportman en sportvrouw van het jaar 2022. Voor Hagenaars, die niet graag in de spotlights staat, was het extra spannend: ,,Heel eerlijk, twee minuten voor de uitslag bekend gemaakt werd, wilde ik er nog vandoor gaan.”

Een kickbokswedstrijd voor een volle zaal, de opening van een groot sportevenement, Hagenaars draait haar hand er niet voor om. Maar zo’n verkiezing… ,,Dit is zó niks voor mij. Al is het natuurlijk wel leuk om de waardering voor je prestaties te krijgen, het is toch de kers op de taart. Dus achteraf ben ik er wel heel blij mee, hoor.”

Biondina staat er iets relaxter in. ,,Ik was helemaal niet zenuwachtig. Tot ik hier in de zaal kwam, toen begon mijn hart ineens te bonken. Slaat eigenlijk nergens op, hè?” Ze waren lang niet zeker van hun prijs. ,,Toen ik de filmpjes van de andere sportsters zag, bedacht ik dat die van mij wel wat creatiever had gekund", lacht Hagenaars, en Biondina was vooral onder de indruk van snowboarder Sam Vermaat. ,,Dat was zo vet.”

‘Ging best goed’

Biondina doet aan atletiek en werd in 2022 eerste op het NK Verspringen. Vanaf zijn zesde is hij lid van atletiekvereniging Spado. ,,Ik mocht met een vriendje mee. En het ging eigenlijk meteen best goed. Dat was waarschijnlijk ook de reden dat ik het zo leuk vond”, lacht ze.

Hagenaars begon op haar tiende met kickboksen, in navolging van haar broer. ,,Ik was dertien ofzo toen ik mijn eerste grote wedstrijd mocht vechten. Dat vond ik helemaal geweldig, ik was compleet verkocht. Daarna begon ik steeds meer te trainen.” Agelopen jaar werd ze eerste op het NK. Ze moet best veel opgeven voor haar sport, vertelt ze. ,,Geen alcohol, geen lekker eten. Ik kan niet eens gewoon eten, al mijn eten moet worden afgewogen. Dat is weleens lastig. Ik heb echt een doel nodig, dan weet ik waar ik het voor doe.”

Quote Het was nog even een dingetje, of ik wel mee mocht doen met de sportver­kie­zin­gen. Gelukkig was dat toegestaan Veronique Hagenaars, Sportvrouw van het Jaar

Voorlopig is haar doel haar titel als Nederlands Kampioen verdedigen. ,,Een WK? Het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen.” Ook Biondina vindt het strakke regiem van een sporter weleens lastig. ,,Gelukkig hebben wij ook een off-seizoen. Na een NK heb ik bijvoorbeeld twee maanden geen wedstrijd op de planning staan. Dan kan de rem er even af. Mijn doel? Dat is het EK voor onder de 23 in Finland. Komend jaar is het laatste jaar dat ik onder de 23 ben, dus mijn laatste kans.”

Sport inzetten om mensen te helpen

Biondina is een geboren en getogen Bergenaar. Hagenaars daarentegen woont pas een paar weken in Bergen op Zoom. ,,Eigenlijk kom ik uit Stavenisse, ik ben hier gaan samenwonen met mijn vriendin. Het was nog even een dingetje, of ik wel mee mocht doen met de sportverkiezingen. Gelukkig was dat toegestaan.”

Ze heeft jaren bij vechtsportschool MMA Schouteren getraind. ,,Maar sinds kort werk ik bij GGZWNB als bewegingsagoog, dus sport ik vooral op mijn werk. Dat is heel mooi: dan kun je je sport inzetten om mensen te helpen.” Biondina heeft een tussenjaar. Na het afronden van zijn studie psychologie twijfelt hij over welke master hij gaat doen. ,,Dus denk ik erover eerst een jaar naar een universiteit in Amerika te gaan. Dat is ook goed voor mijn sport, via zo’n universiteit kun je daar aan hele mooie wedstrijden meedoen.”

Na het interview gaan de twee sporters naar de afterparty in de Maagd. Biondina kan echter maar even: ,,Morgen heb ik weer een wedstrijd.”

Volledig scherm Sportvrouw Veronique Hagenaars © Pix4profs/Iman Fase

Volledig scherm Sportman Fabian Biondina © Pix4profs/Iman Fase