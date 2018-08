F16 op Vliegbasis Woensdrecht moet even wijken voor ligfiets

HOOGERHEIDE - Wie dacht dat wielergemeente Woensdrecht elke vorm van hardfietserij al wel verwelkomd had, wordt toch nog verrast. Zondag testen Delftse studenten de ligfiets VeloX 8 op de landingsbaan van de Vliegbasis. In september volgt in Nevada een wereldrecordpoging.

Geen F16 dus, maar de VeloX 8 raast zondag ergens tussen 12.00 en 15.00 uur over de baan voor een testrit van het Human Power Team, een project van technische studenten van de TU Delft en studenten bewegingswetenschappen van de VU Amsterdam.

Quote De fiets is nu raceklaar. Zondag wordt ons belangrijk­ste testmoment voor we naar Nevada gaan Stephanie Wiechers, Human Power Team De aerodynamische ligfiets is door hen ontworpen en gebouwd. Daarmee moet volgende maand in de Nevadawoestijn in Amerika het wereldsnelheidsrecord fietsen voor vrouwen worden aangescherpt. Jennifer Breet en Lieke de Cock moeten het gaan doen. De streefsnelheid is 122 kilometer per uur.

,,Na een jaar werk is de fiets nu raceklaar", zegt teammanager Stephanie Wiechers. Om goed op snelheid te komen, is een lange, rechte weg nodig. In overleg met Defensity College, een werkstudentprogramma van Defensie, viel de keuze op Vliegbasis Woensdrecht. ,,Zondag wordt ons belangrijkste testmoment."

Op de landingsbaan in Hoogerheide wordt die 122 kilometer per uur nog niet gehaald, verwacht Wiechers. ,,Maar we kijken er naar de laatste verbeterpunten. Met de data die we verzamelen, kunnen we de luchtweerstand van de fiets vergelijken met onze modellen", aldus de Delftse studente lucht- en ruimtevaarttechniek.

Kogelvorm

De combinatie van mens en techniek is cruciaal. ,,De ligfiets is zo aerodynamisch mogelijk ontworpen, in kogelvorm, maar ook op maat van de atleten. Dankzij een compact schakelsysteem is er ruimte bespaard."