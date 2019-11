F!tfabriek komt met nieuw sportproject ‘The Comeback Kids’ voor jongvolwassenen

Uit onderzoek blijkt dat de liefde voor bewegen en sporten zeker nog aanwezig is bij 18-plussers, maar dat die groep het vaak lastig vindt om het sporten te combineren met hun werk of privéleven. Daarnaast weten sommige mensen vaak niet waar ze in de buurt terecht kunnen voor hun sportbehoefte.

,,Na het starten van stimuleringsprojecten Sjors Sportief voor jonge kinderen en Try Out voor scholieren op de middelbare school, zijn we naar een volgende doelgroep gaan kijken. We zagen dat de leeftijdsgroep die gaat studeren of werken, stopt met sporten. Daarom hebben we ons nu gefocust op deze groep mensen. We werken er naartoe om een sportaanbod te hebben voor iedereen, of je nou 0 of 100 jaar oud bent'', aldus Niels Quispel, coördinator F!TFabriek.