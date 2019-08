Extreme buien vereisen aanpak riolering op kwetsbare plekken in gemeente Woensdrecht

Brexit levert Brabant nog geen voordeel op

15:30 DEN BOSCH/BREDA - Brabant is tot nu toe geen interessant alternatief voor Britse bedrijven die naar Nederland vluchten vanwege de Brexit. Terwijl er zich in Amsterdam, Rotterdam en andere delen van de Randstad al meer dan honderd bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk hebben gevestigd, is dat aantal voor Brabant tot nu toe beperkt gebleven tot twee.