Extra werkzaamheden: zaterdagochtend vroeg geen treinen van Bergen op Zoom naar Zeeland

Provincie: ‘Brabantse bruggen zijn veilig’

20:00 DEN BOSCH - De bruggen in Brabant zijn veilig. Dat zei provinciebestuurder Christophe van der Maat (Mobiliteit) vrijdag na vragen van ChristenUnie-SGP. Eerder deze maand kwam aan het licht dat de Merwedebrug bij Gorinchem - die in 2016 uit voorzorg werd afgesloten vanwege scheurtjes - er zó slecht aan toe was dat Nederland ontsnapt is aan een ramp.