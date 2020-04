Extra voorschot 1,4 miljoen geeft ondernemers Woensdrecht wat lucht

Bergse kermisex­ploi­tan­ten teleurge­steld: ‘Hele seizoen verloren’

6:00 BERGEN OP ZOOM - De Bergse kermisexploitanten zien het hele seizoen in rook opgaan nu er tot 1 september een verbod is op kermissen. Ze zijn zwaar teleurgesteld in het kabinet. ,,Als er geen financiële tegemoetkoming komt sluit ik niet uit dat er ludieke acties komen”, stelt Frank Vale namens de zeventig Bergse exploitanten.