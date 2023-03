Extra veiligheidsmaatregelen bij strafzaak ‘theehuismoord’: ‘Jij bent de volgende’

West-Bra­bant mag 60 miljoen uitgeven: eerste plannen voor EU-klimaatsub­si­die komen binnen

BREDA - Bijna 60 miljoen euro, dat is veel geld. De EU wil dit bedrag in West-Brabant steken, zodat de regio sneller zonder fossiele energie kan. In de eerste dagen dat het kon, vroegen al zes West-Brabantse organisaties subsidie aan.