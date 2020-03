Extra testcapaciteit corona door Star-shl: duizend tests per dag

En die extra capaciteit kan de zorg goed gebruiken. Veel laboratoria werken samen met de Zwitsere farmaciereus Roche, die problemen heeft met het leveren van voldoende testmateriaal. Diverse labs worden daardoor zeer beperkt in het aantal testen.

Veelvuldig testen is belangrijk

Een zorgelijke situatie omdat volgens de WHO testen de eerste voorwaarde is voor een effectieve bestrijding van het virus. Want als je test, volg je het spoor van het coronavirus, kun je besmette mensen isoleren en houd je vat op de verspreiding.