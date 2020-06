Extra tenniscourt bij De Zoom, hectiek bij AH: de drukke banen van Edwin Doomen

Een drukke baan? Dat is Edwin Doomen wel gewend. Of het nu de tien tennis- of twee padelcourts bij LTC De Zoom zijn, of zijn functie als districtsmanager van 53 Albert Heijn-winkels in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Het leidde tot een apart dubbelspel in de corona-crisis: het tennispark vervroegd uitbreiden en al die AH-vestigingsmanagers ontzorgen.

Hectische periode

,,Het is hectisch geweest. In de winkels vanwege het gehamster en om de veiligheid voor personeel en klanten te waarborgen. Als je dan ook nog een groot project bij de club hebt, zit je ‘s avonds op de bank nog wel eens wat mailtjes weg te duwen, ja.”

Ruim duizend leden

Doomen heeft er graag voor over, temeer daar hij er als voorzitter niet alleen voor staat. ,,Met zo’n duizend leden zijn we na TV Markant in Breda de grootste club in West-Brabant, en we kunnen rekenen op 130 vrijwilligers die erg actief zijn achter de schermen. Groot respect daarvoor.”

Niet weg met de caravan

Soms brengt corona ook kansen met zich mee. ,,Ben van Uum, die toch al veel doet met zijn team voor het groenonderhoud, zou dit voorjaar met zijn vrouw per caravan door Spanje zijn getrokken. Dat ging nu niet door, dus is Ben de voorbije weken elke ochtend hier geweest om de bouwploeg op te vangen.”

Paspoort Edwin Doomen



Geboren: 17 oktober 1970 in Bergen op Zoom

Woonplaats: Halsteren

Getrouwd: met Eugenie, vader van Thomas (17) en Elise (16)

Opleiding: ‘t Rijks, HBO personeelsmanagement in Breda

Werkervaring: sinds zijn 25e bij Ahold, o.a. bedrijfsleider Albert Heijn Roosendaal, manager 63 Gall & Gall-slijterijen, manager 34 AH's regio Rotterdam/Westland

Huidige functie: districtsmanager 53 AH-winkels in West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland

Tennis: voorzitter en meervoudig clubkampioen LTC De Zoom

Supporter van: Stefan Edberg, Pete Sampras, Roger Federer, Ajax



Opknapbeurt vervroegd

Het plan was om vijf tennisbanen in de lente op te knappen en de andere vijf in de zomer. ,,Maar omdat er toch niet gespeeld mocht worden, hebben we dat naar voren gehaald. Het was even druk, maar vanaf deze week heeft ons park een eigentijds jasje. Het zag er nog nooit zo goed en groen uit. Plus die extra elfde baan die is aangelegd.”

Druk op de banen te groot

Want De Zoom heeft geen last van teruglopende ledenaantallen, integendeel. ,,We hadden wachtlijsten voor onze honderd competitieteams. Met bijna 1100 leden werd de druk te groot. Voor de tien banen die er lagen, hebben we een huur- en onderhoudscontract met de gemeente. Die had geen centjes, dus hebben we de nieuwe baan zelf betaald. Kunstgras ook, dat is onderhoudsvriendelijk en altijd bespeelbaar.”

Padel snel groeiende sport

Doomen streeft sinds hij in 2015 voorzitter werd naar een ritme van sparen en investeren. ,,In 2016 hebben we, toen ook al om de druk op het tennis te verlagen, op eigen kosten twee padelbanen aangelegd. Padel is een combinatie van tennis en squash, een sport die erg hard groeit. Vier jaar terug lagen er in Nederland 30 banen, nu 250. In Spanje zelfs 12.000, daar is padel na voetbal al de grootste sport.”

Een gezonde, sportieve familie, zo omschrijft hij De Zoom. ,,Ik voel mezelf kind van de club en maak het graag voor iedereen nog plezieriger. We zijn financieel gezond, met 10 euro per maand is de contributie relatief laag en toch kunnen we veel doen voor de leden.” Daarmee doelt hij niet alleen op de accommodatie.

Laagdrempelige club

,,Voor de meesten gaat het om de sociale contacten. Met allerlei activiteiten zorgen we dat mensen snel worden opgenomen. Onze club is laagdrempelig en wil iedereen iets bieden. Jong, oud, dementievriendelijk, op elk niveau. Ben je nieuw, dan regelen we een maatje van vergelijkbaar niveau. Binding is cruciaal. En als iedereen zich thuis voelt, staan er ook vanzelf vrijwilligers op. Dat is een vicieuze cirkel.”

Net voor corona verlengde de club het contract met tennisleraar Daan van Nassau naar tien jaar. ,,We kiezen voor continuïteit en kwaliteit voor de 25 procent van onze leden die les volgt. Ook scholieren van ‘t Rijks sporten hier, en het CIOS in Goes en Breda leidt hier tennisleraren op tot padelleraren. Leuk om zoiets in gang te zetten.”

Mikken op de recreatieve tennisser

Volledig scherm Edwin Doomen (2e van links) speelde 25 jaar in het eerste team van LTC De Zoom. Hier op archiefbeeld met links van hem Gary Soldaat, rechts Ariën Dijkhoff en zijn broer Wilbert Doomen. © archieffoto Visumar De Zoom mikt vooral op de recreatieve tennisser. ,,De hogere niveaus 2 en 3, dat is maar 2 procent van je leden. Daar kun je niet je volledige beleid op baseren”, vindt Doomen, wiens naam veelvuldig prijkt op het tableau met de clubkampioenen en die 25 jaar in het eerste team speelde. ,,Ik kan best een balletje slaan, maar het gaat ook mij om het sociale aspect. Ik heb er mijn beste vriend aan overgehouden.”

Tennissen sinds zijn elfde

Als sinds zijn elfde tennist Doomen bij De Zoom, die nu 43 jaar bestaat. ,,Mijn vader speelde er vroeger en nam me mee. Al snel ging ik er bijna dagelijks heen, ik heb heel wat uurtjes gemaakt hier. Puur uit enthousiasme, niet per se om van alles te willen bereiken. Dan moet je op nog jongere leeftijd beginnen.”

Sportende kinderen

Zoon Thomas staat inmiddels ook de erelijst van de club, bij de junioren. ,,We gaan ook kijken als hij voetbalt bij Halsteren, en naar onze dochter Elise die bij Tempo hockeyt. Gezellig.” In zijn schaarse vrije tijd gaat Doomen graag met een collega naar Ajax. ,,Gewoon op de F-side.” Toen het Bergse Giants eredivisie basketbal speelde, ging hij ook vaak kijken. ,,Alles met een balletje vind ik leuk”, zegt de supporter van vroeger Stefan Edberg en Pete Sampras en later van Roger Federer. ,,Mooi speler en bewonderenswaardig karakter.”

‘Erg lange beslissende set’