Extra parkeeroptie in garages voor Bergse centrumbewoners

BERGEN OP ZOOM - Met een extra abonnement van 30 euro per jaar kunnen centrumbewoners van Bergen op Zoom die al een eerste parkeervergunning hebben voor op straat vanaf 1 mei hun auto ook altijd kwijt in de garages Achter de Grote Markt en De Parade.

Wie in de binnenstad woont, kon al voor 61 euro een eerste parkeervergunning aanschaffen om op straat te parkeren. In de avond mochten ze ook in de parkeergarages staan. ,,Maar in het centrum heerst er op straat best een forse parkeerdruk. We willen met de nieuwe abonnementsvorm, die 24 uur en zeven dagen per week geldt, kijken of dat die druk kan verlichten”, vertelt wethouder Patrick van der Velden.

Weinig parkeerplekken vrij op straat

Volgens gemeentewoordvoerder Erwin Stander is het in sommige straten zowel overdag als ‘s avonds lastig om een parkeerplekje te vinden. ,,Bijvoorbeeld in Auvergnestraat of Glymesstraat. Als er veel mensen thuis zijn, blijft er weinig of geen ruimte over.”

Wie al een eerste parkeervergunning van 61 euro bezit, kan dus ook voor 30 euro een abonnement voor Achter de Grote Markt op De Parade aanschaffen. ,,Dan mag je altijd parkeren in de garage”, aldus Stander. ,,Niet iedereen zal dat doen, maar we vermoeden dat het toch wat meer lucht geeft op straat.” Anderzijds vreest Van der Velden niet dat er voor winkelend publiek in de garages straks te weinig plekken overblijven.

Alleen bij één kenteken

Het extra garage-abonnement geldt alleen voor parkeervergunningen waar slechts één kenteken op staat, niet voor vergunningen waar twee kentekens onder vallen.

Uurtarieven 20 cent omhoog