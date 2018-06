Extra ogen en oren in Steenbergen-Zuid na vernielingen

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen zet extra toezichthouders in de wijk Steenbergen-Zuid in. Zij zullen met name in de avonden en nachten herkenbaar op pad gaan om te kijken of ze verdachte omstandigheden zien.

De wijk Zuid wordt al meer dan een jaar geteisterd door onder andere vernielingen en brandstichtingen. Ondanks verschillende maatregelen is er nog altijd niemand opgepakt. De extra toezichthouders worden nu ingezet, omdat de zomervakantie eraan komt. ,,Veel mensen zijn dan weg, dus hebben we besloten om nu deze extra ogen en oren in te zetten'', legt gemeentewoordvoerster Angelique Harbers uit.

Verdachte situaties

,,Ze gaan observeren, waarnemen en alarmeren'', vertelt ze. ,,Ze staan continu in contact met de politie. Als ze een verdachte situatie zien, dan bellen ze de politie.'' De toezichthouders komen via Stichting Samenwerken, een organisatie die mensen begeleidt naar de arbeidsmarkt. ,,We hebben een pool van onder andere toezichthouders en die gaan we nu in de wijk Zuid inzetten'', zegt Harbers.

De nieuwe toezichthouders gaan daarnaast via het twitteraccount @ogenindewijk enkele keren per week verslag doen van hun bevindingen tijdens hun rondes door de wijk.

Noodklok

In het afgelopen jaar is onder andere het huis van een lid van het buurtpreventieteam beklad, zijn tuinhuisjes in vlammen opgegaan, net als auto's. Ook bij de voetbalvereniging is een keer brand gesticht.