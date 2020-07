Extra miljoenen van Rijk redden Bergen op Zoom niet

Grootste insecten­kwe­ker ter wereld wil een tweede fabriek in Bergen op Zoom

10:37 BERGEN OP ZOOM - Nieuwkomer Protix biedt in Bergen op Zoom inmiddels al aan 120 mensen werk en verwacht in de toekomst te groeien. Zeker nu er uitzicht is op uitbreiding van de fabriek. Een jaar geleden opende het bedrijf de grootste insectenkwekerij ter wereld in Bergen op Zoom.