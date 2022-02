Extra koersen Woensdrecht blijven ook na corona: ‘Renners schrijven nu al massaal in’

Steeds meer wethouders wonen niet in ‘hun’ gemeente: ‘Voor minder dan een jaar verhuizen niet logisch’

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart nemen er weer tal van nieuwe wethouders plaats in de ruim vijftig colleges die de provincie Brabant rijk is. Daar zitten waarschijnlijk wederom wethouders tussen die niet in de gemeente wonen waarin ze worden aangesteld. Dat is nu ook het geval. Van de 202 Brabantse wethouders wonen er 27 wethouders niet in 'hun’ gemeente.

12 februari