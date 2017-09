Extra kavels aan Fort Pinsenweg in Halsteren is dubbeltje op zijn kant

BERGEN OP ZOOM - Gaat het aantal bouwkavels aan de Fort Pinsenweg in Halsteren van 12 naar 16? Het gros van de Bergse partijen laat zich nog niet in de kaarten kijken, maar spreekt wel twijfels uit. BSD en GroenLinks zijn in ieder geval tegen, GBWP is voor.

De raadscommissie Stad en Ruimte boog zich woensdagavond over een aanpassing van het geldende bestemmingsplan. In 2010 is het plan ontwikkeld voor twaalf grote bouwkavels. De verkoop liep tot nu toe niet hard. De gemeente besloot daarom in te grijpen en opnieuw te verkavelen, om de stukken grond beter verkoopbaar te maken. Waardoor er nu geen twaalf, maar zestien woningen komen.

Geluidsoverlast

Dit is tegen het zere been van de mensen die er al wonen en omwonenden aan de Jan Sinkeweg. Zij vinden dat de gemeente slecht hierover communiceert, vrezen extra geluids- en verkeersoverlast en wijzen erop dat een aantal kavels al is verkocht zonder dat de raad een besluit heeft genomen. Wethouder Patrick van der Velden ontkent dat laatste en stelt dat er slechts opties zijn afgegeven door eigenaar Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV. Daarin is als ontbindende voorwaarde de wijziging van het bestemmingsplan opgenomen.

Metingen

Toine van Steenpaal maakt zich namens Lijst Linssen zorgen over de geluidsoverlast en de fijnstof die van de Randweg Noord op de bewoners wordt uitgestort. Daarom wil hij dat de bestaande geluidswal wordt opgehoogd en voorzien van groen dat fijnstof afvangt. Dan dienen er metingen te worden verricht om te kijken wat nog mogelijk is aan extra huizen. ,,We overwegen een motie in te dienen om dit als voorwaarde te stellen voordat we verder gaan met het plan."

Perceelgrens