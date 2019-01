Extra jeugdprofessionals om huisartsen te ondersteunen in Bergen op Zoom

Terug in de tijd met Hit the 90's & Zero’s in Steenber­gen

10 januari STEENBERGEN - Viben, jumpen, hakken, maar natuurlijk ook gewoon keihard meezingen op hits uit de jaren negentig en nul. Dat is Hit the 90's & Zero’s, volgende week zaterdag in ‘t Cromwiel in Steenbergen. Onder andere een Lady Gaga Tribute, Party Animals en K-Liber zullen die avond optreden.