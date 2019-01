Extra hulp in huishouding verdwijnt in Bergen op Zoom

De regeling is in 2014 in het leven geroepen door het Rijk. Destijds hevelde het Rijk de taak van onder meer de huishoudelijke hulp over naar gemeenten. Om de veranderingen die optraden wat soepeler te laten verlopen voor cliënten, zorgaanbieders en gemeenten is de regeling bedacht. Zo kon bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van extra geld de werkgelegenheid in de sector behouden blijven.