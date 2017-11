Extra geld voor veiliger Bergen op Zoom

Bergse PvdA pleit voor betere verbindingen met Antwerpen

10:02 BERGEN OP ZOOM -De PvdA vreest dat de onderlinge bereikbaarheid tussen Bergen op Zoom en Antwerpen via openbaar vervoer (ov) in 2018 praktisch onmogelijk wordt. Reden is het schrappen van de bestaande sneltrein tussen Roosendaal en de Belgische havenstad. De sociaaldemocraten vragen het college van B en W snel actie te ondernemen.